Österreicher lieben Weihnachtstraditionen

Wiener pflehen am seltensten weihnachtliche Traditionen

Auffallend: Die Wiener und Niederösterreicher pflegen am seltensten weihnachtliche Traditionen. So wird in Wien etwa jedes Jahr zu Weihnachten etwas anderes gekocht, währen die Tiroler etwa jährlich am liebsten zum traditionellen Fondue greifen. Auch das Räuchern in den Raunächten ist nur für acht Prozent der Wiener relevant. In Kärnten hingegen für 34 Prozent der befragten Personen.