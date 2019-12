Ex-Bollwerk-Wien-Chef und Model verkaufen Shop

Das In-Waffel-Lokal kam aufgrund des großen Erfolges jetzt unter den Hammer. „Das Geschäft lief beziehungsweise läuft sehr gut, aber wir haben ein äußerst lukratives Angebot erhalten. Die potenziellen Käufer standen schon länger mit uns in Verhandlungen und schließlich haben wir das Angebot angenommen, unseren Standort zu verkaufen“, erzählt Chris Gharibo im Gespräch mit City4U. Aber wieso verkaufen, wenn es doch so gut läuft? Darauf hat er natürlich die Antwort sofort parat: „Unser geschäftliches Konzept definiert sich dadurch, erfolgreiche Betriebe aufzuziehen und zum best möglichen Zeitpunkt den höchsten Exit zu erzielen.“