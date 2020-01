Heiraten im Paradies in der Schlossvilla Miralago

Die Gewinner des „Krone“-Traumhochzeit-Wettbewerbs powered by „Hochzeit.click“ dürfen am 16. Mai 2020 „Ja!“ sagen. Bereits am Vortag, dem 15. Mai, geht es für die Hochzeitsgäste ins Paradies zur „Schlossvilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee, wo sie ab 18 Uhr ein BBQ & ein erstes Get Together in der Beach Bar des traumhaften Hotels erwartet. Den Vorabend der traumhaften Hochzeit wird bei einem netten Beisammensein am Lagerfeuer verbracht.