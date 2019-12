Gewinnen Sie im neuen Jahr Ihre Traumhochzeit!

Der Countdown läuft

Die Hochzeitsorganisation ist bereits unter Dach und Fach gebracht. Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts fehlt. Mit der „Krone“ tanzen Sie dann am 16. Mai 2020 womöglich mit Ihrer Partnerin oder Partner auf Ihrer eigenen Traumhochzeit in der „Schlossvilla Miralago“ am Kärntner Wörthersee. Wir drücken Ihnen die Daumen!