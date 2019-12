Das sind die Wiener Blogger-Hotspots im Winter

„Ich liebe das Café Am Hof, weil nach einem ausgiebigen Stadtbummel in der Wiener Innenstadt entspanne und relaxed ich gerne in diesem luxuriösen Ambiente - besonders, wenn es draußen eisig ist und drinnen herrlich warm. Bei Kaffee und köstlichen Mehlspeisen kann man sich es so richtig gut gehen lassen. Kleiner Tipp: Auch brunchen lässt es sich hier sehr gut!“