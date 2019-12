Sängerin ruft zu Leben außerhalb Social Media auf

„Ich finde Social Media ist ein Fluch und ein Segen! Es ist ein wunderbares Tool, um zu connecten und auch um, wie in meinem Fall, seine Musik zu verbreiten“, äußert sich die Wiener Sängerin auf Facebook. Sie merkt negativ allerdings auch an: „Ich erwische mich selbst so oft dabei, wie ich durch Stories scrolle und die Zeit dabei vergesse. Doch nicht nur das: An manchen Tagen tut dieses Scrollen auch meinem Selbstwertgefühl weh. Vor allem an den Tagen, an denen ich mich nicht gut fühle, an Tagen, an denen ich das Gefühl habe, in einem Hamsterrad zu laufen.“