Galopprennbahn Freudenau wird zum Festival-Hotspot

Das FreudeNOW Festival, das neue Klassik- und Musikfestival, soll eine Ergänzung zum breiten Kulturprogramm in Wien bieten und eine inhaltliche Lücke schließen, die durch die Sommerpause an den Spielhäusern entsteht, erklärte Intendant Ernst Theis am Montagvormittag im Zuge einer Pressekonferenz. Im Zentrum steht dabei vor allem Richard Wagner. Namhafte Künstler wie Magdalena Anna Hofmann, Herbert Lippert oder Josef Wagner werden seine Werke präsentieren. Sein „Der fliegende Holländer“ wird etwa in insgesamt vier Vorstellungen zu sehen sein. Dank beeindruckender Digital-Bühne soll die Oper in das digitale Zeitalter transferiert werden.