Studie zeigt: Millennials sterben früher

Eine erst kürzlich veröffentlichte amerikanische Studie ergab, dass die körperliche und geistige Gesundheit von Millennials schneller abnimmt als die der Generation X. Ihr zu Folge werden Millennials viel früher krank. In dem Bericht wurden vor allem Erkrankungen wie Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Verhaltensstörungen, einschließlich Depressionen und Hyperaktivität, genannt. „Millennials sind 23 bis 38 Jahre alt und leiden unter einer höheren Rate an körperlichen Beschwerden wie Bluthochdruck und hohem Cholesterinspiegel sowie unter Verhaltensstörungen wie Depressionen, im Vergleich zur vorherigen Generation.“, so die Ergebnisse. Wird hier nicht rechtzeitig eingegriffen, könnte die Sterblichkeitsrate von Millennials im Vergleich zu der Generation unmittelbar vor ihnen um bis zu 40 Prozent steigen.