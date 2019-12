Die coolsten Locations für die Top-Winter-Party

Nur weil es „Bootshaus“ heißt, muss es im Winter nicht geschlossen sein. An der unteren Alten Donau im 22. Bezirk bietet „Das Bootshaus“ auch im Winter eine Location für Feierlichkeiten an. Wer in der Nähe vom Wasser sein möchte, aber im privaten Rahmen essen - der kann das Kaminzimmer bis 23 Uhr mieten. Dieses bietet Platz für 15 Personen. Natürlich kann auch der Clubraum für 60 Personen gemietet werden.

Wo: 22., An der unteren Alten Donau 61

Homepage: https://www.dasbootshaus.at/