Beliebter Wiener Club „Horst“ schließt die Pforten

In der berühmten Rotgasse in der Wiener Innenstadt sorgte der Club „Horst“ für unvergessliche Nächte. Zahlreiche namhafte Acts und verschiedene Angebote sorgten für erfolgreiche Wochenenden, an denen sich ein großes Stammpublikum aufbaute. Am 17. Jänner 2020 ist an diesem Standort nun allerdings die letzte Party.