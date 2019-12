Ronaldo schnürt Doppelpack bei Juventus-Sieg

Sieggarant war am Sonntag Superstar Cristiano Ronaldo, der die ersten beiden Treffer (9., 37.) erzielte. Für den Portugiesen waren es die Saisontore Nummer acht und neun in der Serie A. Leonardo Bonucci erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (45.). Udinese gelang in der Schlussphase durch Ignacio Pussetto (90.) nur noch Ergebniskosmetik.