Fahrzeug landete in Bach: Suchaktion nach Lenker

Ein betrunkener Unfalllenker hat am frühen Samstagabend in Mühlbach am Hochkönig einen großen Sucheinsatz ausgelöst. Der 33-Jährige dürfte mit seinem Wagen im Bachbett des Mühlbachs gelandet und dann nach Hause gegangen sein. Ein aufmerksamer Autolenker sah den Pkw im Graben und alarmierte die Polizei. Die Beamten suchten darauf den Zulassungsbesitzer auf.