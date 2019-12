Attacke beim Gassi Gehen: Opfer schwer verletzt

Offenbar wahl- und grundlos hat ein Serbe (22) am Samstagnachmittag in Wien-Brigittenau eine 61-Jährige niedergeschlagen. Er ging dabei so brutal vor, dass die Frau schwer verletzt wurde. Ein Zeuge verfolgte den Verdächtigen, Polizisten nahmen ihn schließlich in einer Straßenbahn fest. Motiv nannte er keines.