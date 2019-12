Bierlein lädt von der Leyen zum Neujahrskonzert

Bierlein hat in Reden mehrfach auf die Bedeutung des europäischen Geistes Bezug genommen. Erst am Mittwoch sagte sie: „Insbesondere das kommende Jubiläumsjahr lässt uns alle auf die großen Errungenschaften, die wir als überzeugtes Mitglied der Europäischen Union erzielen konnten, zurückblicken. Ich bin überzeugt, dass Österreich auch in Zukunft einen gewichtigen Beitrag für die Einheit Europas leisten und den europäischen Geist im besten Sinne verteidigen wird.“