Martin Grubinger: „Die kalte Schulter der Politik“

Sie kommen also in ein fremdes Land, das, so hoffen Sie, Ihnen vorübergehend Schutz gewähren wird. Sie möchten Fliesenleger, Elektriker, Mechaniker werden oder ihre Sprachkenntnisse im Tourismus miteinbringen. Und dann hören Sie von einem Politiker einer Partei, die regelmäßig zu kirchlichen Feiertagen ihre christlich-sozialen Werte wie eine Monstranz vor sich herträgt, dass es gut sei, dass Sie nichts lernen dürfen und man gesetzlich dafür gesorgt habe, dass es so bleibt.