Dauerbrenner: Kapitän trifft und Bulls siegen

Mit einem weiteren Doppelpack am Freitag beim 3:2 in Villach schraubte Tom Raffl sein Trefferkonto in der Eishockeyliga bereits auf 20 Tore. Damit stimmt die Bulls-Rechnung weiter: Trifft der Kapitän, geht die McIlvane-Truppe als Sieger vom Eis. Das kann ruhig auch heute, Sonntag (16), so bleiben: Im letzten Heimspiel vor Weihnachten gegen Fehervar!