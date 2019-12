Immer geschuftet, doch die Lage ist hoffnungslos

Eiszapfen in der Toilette

Das Haus, dessen Grundfesten aus dem 16. Jahrhundert stammen, ist eiskalt, nämlich wirklich. Nur ein Zimmer für die Großeltern ist geheizt, mit einem kleinen Öferl; für das das Holz aber jetzt ausgeht. Im Rest ist es kälter als draußen im Freien. Die Dusche kann wegen der Kälte längst nicht mehr benutzt werden, es gibt ja außerdem gar kein Warmwasser im Haus! In der Toilette hängen im Winter die Eiszapfen, der Atem geht einem kalt in einem Eishauch weg. In der Wohnung. Wie zum Hohn steht daneben ein (nackter) Rohbau. Der hätte ihr (warmes) Ausgedinge werden sollen. Die Fertigstellung - finanziell undenkbar. Und weil das alles noch nicht reicht, um alte Menschen in die Knie zu zwingen, haben Schädlinge das Gras heuer vernichtet. Die Kühe haben nichts mehr zu fressen.