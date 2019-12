Schnapsbrennerei flog im Innviertel in die Luft

Einen ordentlichen Tuscher hat es in der Nacht zum Samstag in der 322-Einwohner-Gemeinde Mayrhof im Innviertel gemacht. Die private Schnapsbrennerei eines 52-jährigen Nebenerwerbslandwirts flog nach einem Bedienungsfehler in die Luft. Der Bauer erlitt schwere Verbrennungen, rief aber noch selbst die Rettung.