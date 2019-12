Fünf Urlauber von Feuer überrascht

Abgestelltes Geschirr am Ofen wurde fünf Oberösterreichern in Bad Hofgastein (Pongau) beinahe zum Verhängnis. Um 6 Uhr in der Früh bemerkten sie den Brand in ihrem Appartement, löschten die Flammen ab. Alle fünf Männer mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.