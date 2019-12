Pinzgauer Drogenbande mit Mafia-Charakter

Professionell betrieb der Bandenboss - ein Kroate (50) mit reichlich Gefängniserfahrung - sein Suchtgiftgeschäft. Der Anklage nach ließ er einen Komplizen eine Wohnung in Zell am See mieten, baute sich im ganzen Pinzgau einen Verteilerring auf und schmuggelte massenweise Suchtgift aus den Niederlanden, Belgien aber auch aus der Dominikanischen Republik ein. Teils mit umgebauten Autos, teils sogar mit dem Flugzeug.