Elf Schüler und zwei Lehrer angeklagt

Ein unterschriebenes Papier mündete in eine Anklage gegen zwei Lehrer und elf frühere Schüler der Handelsakademie 2 in Salzburg. Der Staatsanwalt wirft der Klasse Beweismittelfälschung vor. Der Verteidiger spricht hingegen von einem Lehrer-Machtkampf. Der Prozess am Bezirksgericht wird im Jänner fortgesetzt.