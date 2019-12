Mühlviertler Pensionist nach Bankbesuch bestohlen

Ein 90-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Perg behob am 13. Dezember 2019 gegen 9.10 Uhr früh in einer Bankfiliale in Perg Bargeld. Vor dem Geldinstitut wurde der Pensionist von einer unbekannten Frau angesprochen und um Geld gebeten. Der 90-Jährige stellte seinen Einkaufskorb auf den Boden und gab der Frau ein paar Euro. Vermutlich in diesem Moment stahl die Frau das Kuvert mit dem Bargeld aus dem Einkaufskorb. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.