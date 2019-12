Katze wurde lebend im Restmüll entsorgt

„Krone“: Seit Mittwochnachmittag kümmerten Sie sich um einen tragischen Sonderfall.

Judith Eigl: Ein aufmerksamer Mann hat in Auwiesen in einer Mülltonne eine lebendig entsorgte Katze gefunden und sofort zu mir und meiner Tochter in die Ordination gebracht. Das Tier war in einem sehr miserablen Zustand, komplett abgemagert und stark unterkühlt.