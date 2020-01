Framefactory: Hochzeitserinnerung im Videoformat

Die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ verschenken eine traumhafte Hochzeit in der „Seevilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee. Bis 19. Jänner 2020 haben Turteltauben und langjährige Pärchen Zeit, sich auf krone.at für das Mega-Event am Kärntner Wörthersee zu bewerben. Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, das Brautkleid, der Fotograf, die Blumen, die musikalische Untermalung oder die Trauringe für einen unvergesslichen Tag.