Mit 47 Stunden Verspätung nach Südafrika

Der Abflug in der Früh fand zwar statt, nach eineinhalb Stunden musste die Maschine aber wegen technischer Probleme wieder umdrehen. Zurück in Zürich erfuhr Frau T. nach langem Warten, dass ihr Flug so umgebucht wurde, dass sie am nächsten Nachmittag über München nach Johannesburg fliegen werde. „Ich kam schließlich mit 47 Stunden Verspätung an, habe eine Familienfeier versäumt und etliche Zusatzkosten gehabt“, so die Wienerin. Von Swiss wollte sie zumindest die ihr laut EU-Fluggastrechte-Verordnung zustehenden 600 Euro. Man bot ihr aber lediglich 75 Euro in bar und Gutscheine in Höhe von 250 Euro.