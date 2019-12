Leser zeigen Herz: „Du bekommst so viel zurück“

Seit fast 40 Jahren ist Helga Bachinger aus Altheim beim Roten Kreuz aktiv. Ehrenamtlich, versteht sich. „Sie hilft so vielen Leuten und will nichts dafür“, nominiert Sandra Pfeil aus Ried ihre Tante für die Aktion „Leser zeigen Herz“. Die 65-jährige Nominierte entgegnet aber: „Du bekommst so viel zurück, das ist wunderbar.“