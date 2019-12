Hund kann skateboarden, aufräumen und Musik machen

In der Weihnachtszeit ist es viele Menschen ein Anliegen Gutes zu tun oder für jene zu spenden, denen es nicht so gut geht. Labrador Lizzy aus Australien hingegen, tut das ganze Jahr über Gutes. Sie ist eine ausgebildete Therapiehündin und arbeitet mit autistischen Kindern. In diesem Zusammenhang hat sie zahlreiche Tricks gelernt.