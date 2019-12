Wiener bringt Rucksack-Klassiker zurück auf Markt

„Ich habe also damit begonnen, die Kamargs auf Flöhmärkten zu suchen und aufzukaufen. Da habe ich dann bemerkt, dass viele Leute eine Geschichte oder Erinnerung mit diesem Rucksack verbinden.“ Also entschloss er sich, eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um so Kapital für die Wiederbelebung der Marke zu generieren. „Ich habe zuerst gedacht, dass es so eine kleine Sache für ein paar Hipster werden wird“, schmunzelt der Wahl-Wiener und gebürtige Salzburger. Doch dem war nicht so: Die Kickstarter-Kampagne ging am 6. Juni 2017 um neun Uhr früh online: „Ich war so nervös. Schließlich steckten auch meine ganzen Ersparnisse in dem Projekt.“ Das war jedoch unbegründet, denn um zwölf Uhr war bereits das Ziel erreicht. „Im September hatte ich dann bereits 2000 Rucksäcke in meiner 50 Quadratmeter kleinen Wohnung gelagert.“