Mödlinger Band meldet sich nach Pause frech zurück

„MC Badmandi“ überzeugt mit seiner Vielfalt an verschiedenen Rap und Sing Styles in österreichischer Mundart, sowie jamaikanischem Patois. Inhaltlich wird kritisiert, rebelliert, geprahlt, gelästert, amüsiert und dadurch die „österreichische Seele“ des Wienerlieds neu interpretiert. Es werden Themen wie soziale Ungerechtigkeit, Sexismus, Macho-Gehabe, Alkohol- sowie Drogen-Konsum und Wirtschaftsimperialismus auf satirische aber auch ernste Weise angesprochen. Mit durchdachten Texten in österreichischer Mundart und deren Vermischung mit Symbolen beziehungsweise Ausdrücken der jamaikanischen Kultur und Sprache gelingt es Badmandi, eine Brücke zwischen den unterschiedlichen musikalischen Genres und Kulturen zu schlagen. Die Fans der Jungs hoffen, dass sie nach dem Wiederaufleben durch das neue Album wieder neue Videos veröffentlichen.