Ischls Ortschefposten bleibt in der Familie

Weiter für die Stadt da

Beide Damen will Heide künftig in Ruhe arbeiten lassen und mit Kommentaren verschonen. Womöglich bleibt er ihnen noch als Ersatz-Gemeinderat erhalten. Diese Entscheidung ist noch offen. „Ich biete aber meine tatkräftige und ehrenamtliche Unterstützung bei den Arbeiten für die Kulturhauptstadt 2024 an “, so der EU-Parlamentarier.