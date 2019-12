Erste Magistratschefin ist jetzt fix

Nach den Turbulenzen rund um Magistratsdirektor Martin Floss und dessen Rücktritt wurde Christine Fuchs als Nachfolgerin bestellt. Damit hat die Landeshauptstadt erstmals eine Magistratsdirektorin. Die frühere Leiterin der Magistratsabteilung 1 will „Einigkeit und gegenseitiges Vertrauen im Magistrat wieder herstellen“. Das aber auf bestimmte Zeit. Denn in einem Jahr wird Fuchs in Pension gehen. Daher wurde die Stelle auch nicht ausgeschrieben.