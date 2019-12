Katar: Bier und Wodka in der WM-Fanzone erlaubt

Bei der Klub-WM in Katar können Fußballfans in der Fanzone auch Bier und andere alkoholische Getränke kaufen. In den Stadien werde kein Alkohol angeboten, teilte ein Sprecher des lokalen Organisationskomitees mit. Das Turnier gilt als erster großer Testlauf für die Fußball-WM 2022. Alkohol ist in dem islamisch-konservativen Land nicht generell verboten, wird aber nur sehr reglementiert verkauft.