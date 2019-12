Die Bypass-Brücken über die Donau sind vollständig

Mit Seilen hochgehoben

Schon im Juni war das 1500 Tonnen schwere Mittelstück für den „Bypass flussabwärts“ per Lkw aus der Stahlfirma in Darmstadt zum Vormontageplatz in Urfahr gebracht worden. Hier wurde geschweißt, montiert, beschichtet und alles vorbereitet für den gestrigen Tag. Am Nachmittag war es so weit: Der enorme Stahlträger am Schiff wurde mit Stahlseilen hochgehoben und eingepasst.