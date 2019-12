Leipzigs Geheimplan: Erst Verkauf, dann Haaland!

20 Millionen? So hoch soll die angebliche „Spott-Klausel“ bei Haaland sein. Was bitter aus der Salzburger Sicht wäre. Denn Haaland ist längst mehr wert als 20 Mille. Gibt es diese Fix-Ablöse, könnte sich Leipzig bei einem Cunha-Verkauf in der gewünschten Höhe den Salzburgs-Wunderstürmer locker leisten. Das Problem: Beim Poker um Haaland haben weitere Spitzenklubs ihre Finger im Spiel.