Käsesommelier: „Käse ist ein Kommunikationsmittel“

Die Feinspitzstube am Alm Advent ist urig eingerichtet. Die Tische sind bereits eingedeckt und der Duft von Käse liegt in der Luft. In Kürze beginnt der Workshop „Der weihnachtliche Käseteller“ von Käsesommelier Josef Stiendl. Der Tisch mit zahlreichen verschiedenen Sorten ist angerichtet, das richtige Werkzeug liegt ebenfalls bereit. Auch die ersten Käseteller hat Stiendl bereits vorbereitet. „Mit Käse fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch Freunde“, schmunzelt der Käsermeister aus der Südsteiermark. Man bemerkt sofort: Käse ist seine Leidenschaft.