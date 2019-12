Haftstrafen für zwei Dealer im Cannabis-Business

Gleich zwei Suchgift-Prozesse, in denen es um den Besitz und Handeln von Cannabis geht, standen am Dienstag auf dem Verhandlungsplan in Salzburg: Ein Kosovo-Albaner (35) hatte laut Anklage satte 58 Kilogramm Cannabis auf dem Dachboden seiner Freundin in Salzburg. Ein halbes Kilo soll er auch verkauft haben bis ihn die Polizei erwischte. Dafür muss er laut Urteil nun zwei Jahre im Gefängnis sitzen. Auch die Freundin wurde mitverurteilt: zu vier Monaten auf Bewährung, weil sie eben mithalf.