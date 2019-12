Bio-Kiosk bietet Cocktails mitten im Wiener Prater

„Auch für die kalte Jahreszeit sind wir gestärkt mit einem frischgepressten Orangenpunsch und einem fantastischen Glühwein. Für die jüngsten Gäste haben wir natürlich auch leckere Alternativen und es ist für jedermann ein perfekter Ort, um den alltäglichen Stress beiseite zu legen und die atemberaubende Prater Atmosphäre zu genießen“, berichtet Julia weiter. Gerade in einem Freizeitpark besteht das Angebot doch meist eher aus deftigen Snacks wie Langos oder Pizzaschnitten sowie natürlich Zuckerwatte und Co. Doch Bar-Managerin Horwitz möchte dieses Angebot gesund erweitern: „Gerade im Wiener Prater ist es uns wichtig, auch gesunde Alternativen zu bieten und wir setzen daher auf frisch gepresste Säfte und Gemüse-Chips als gutes Beispiel. Als Bar-Managerin setze ich mir immer wieder neue Ziele und versuche, mehr Vielfalt anzubieten, um in verschiedensten Kreise Leute anzusprechen.“