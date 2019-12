Neues Irish Pub im achten Bezirk eröffnet

„Nach fast einem Jahr Suche besichtigte ich schließlich im August die Räumlichkeiten des ehemaligen ‚Hofbräu zum Rathaus‘. Ich habe mich sofort in die Location verliebte. Vor allem die Haupt-Bar, eine lange Halle, mit viel natürlichem Licht, hat es mir angetan“, schildert The Long Hall-Inhaber Karl Burke seine ersten Eindrücke. Auch der Name seines Pubs war schnell gefunden: "Eine meiner Lieblingsbars in Dublin heißt ‚Die lange Halle‘. Der Name fühlte sich auch für mein Pub perfekt an!“