Tag 15: Ein KENWOOD PureJuice One JMP400WH

Hausgemachte Säfte liegen aktuell voll im Trend. Der neue PureJuice One Slow Juicer ist der perfekte Küchenhelfer, um Früchte und Gemüse zu frischen und leckeren Juices zu verarbeiten. Durch das langsame Auspressen wird ein besonders reichhaltiger Saft gewonnen und mit seinem neuen schlanken Design passt der Slow Juicer auch in jede Küche. Die nächste Detox-Kur kann also kommen!