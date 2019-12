„Bei Salzburg denke ich zuerst an Nockerln“

Wenn man sich an die 70er und 80er Jahre erinnert, waren sehr viele Liedermacher kritisch. Auch zur Zeit des Vietnamkrieges hat es viele tolle Songs gegeben. Zum Beispiel von The Hollies: He ain´t heavy, he´s my brother. Das ist eigentlich ein Lied gegen den Krieg und das ist auch in Amerika ein Hit gewesen. Born in the USA von Bruce Springsteen ist auch so ein Song, der eigentlich ein Anti-Kriegs-Lied ist.