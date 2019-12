Jetzt Devolo Magic 2 WiFi Starter-Kit gewinnen!

krone.at verlost mit freundlicher Unterstützung von Devolo dreimal das Devolo Magic 2 WiFi Starter-Kit. Es handelt sich um eine ideale Lösung, um den heimischen Netzwerkempfang zu verbessern und abgelegene Winkel im Haus oder der Wohnung zuverlässig ans Internet anzubinden. Weil die Anbindung der beiden WLAN-Module an den Router über Powerline, also das Stromnetz erfolgt, lassen sich auch größere Distanzen damit überbrücken. Um an der Verlosung teilzunehmen, tragen Sie einfach unten Ihre Daten ein!