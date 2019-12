Tag 13: 3x1 Flasche Jack Daniel‘s Single Barrel

Bereits seit 1866 wird JACK DANIEL‘S nach unverändertem Originalrezept in Lynchburg, Tennessee hergestellt. Nur die besten Zutaten - hochwertiges Getreide und pures Cave Spring Hollow Quellwasser - werden für die Herstellung verwendet. Die einzigartige Rezeptur und das von Unternehmensgründer Jasper „Jack“ Newton Daniel entwickelte Verfahren verleihen JACK DANIEL‘S seinen unvergleichlich warmen, ausgewogenen Geschmack. Gelagert in handgemachten Eichenfässern, entscheidet nicht die Zeit, sondern die Expertise versierter Master Distiller, ob der Whiskey reif für die Abfüllung ist. Das in Österreich erhältliche Markenportfolio besteht aus JACK DANIEL’S Old No. 7, JACK DANIEL’S Gentleman Jack, JACK DANIEL’S Single Barrel und JACK DANIEL’S Tennessee Honey und JACK DANIEL’S Tennessee Rye. Die Jack Daniel‘s Distillery ist die älteste registrierte Destillerie der Vereinigten Staaten und wird im staatlichen Verzeichnis historischer Stätten der USA geführt. JACK DANIEL‘S ist Teil des Portfolios der Brown-Forman Corporation mit Firmensitz Louisville, Kentucky, USA. Vertrieb in Österreich: Bacardi-Martini GmbH, Wien.