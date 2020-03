Tag 24: Ein 55-Zoll-Bildschirm von NOGIS

Fernschauen war gestern! Andreas Hackl und Thomas Höffinger haben Bildschirme gebaut, mit denen man alle Lieblingsserien und -sendungen einfach streamen kann und „der allseits bekannten GIS entgeht“ - wie zum Beispiel den NOGIS ONE. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Fernsehern haben die NOGIS-Bildschirme keinen Antennenanschluss und keinen Tuner. Damit gelten sie auch nicht als Rundfunksempfangsgerät und sind nicht Gebührenpflichtig. „Sparfaktor zirka 300 Euro jährlich“, so die beiden Hersteller stolz. Der NOGIS eignet sich jedoch nicht nur hervorragend um alle Lieblingsfilme und -serien über Streamingportale anzusehen, sondern kann auch für TV-Sticks wie den Amazon Fire TV genutzt werden, um Fernsehsender über Apps zu schauen oder als Bildschirm für die Spielekonsole. „Der NOGIS ist mit allen Geräten kompatibel!“, erklären die „Erfinder“. Mittlerweile sind die Bildschirme in vier verschiedenen Größen erhältlich.