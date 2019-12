Silvesterpfad in der City: Das sind die Highlights

Zahlreiche grandiose Live-Acts sorgen für vielfältigen musikalischen Sound. So wird etwa am Rathausplatz ein "Best of" der Hits der letzten drei Jahrzehnte von Tha Familiy, Jackson Eleven featuring Eric Papilaya präsentiert. Bei Gisele Jackson, Steve Nick & Band, The New Commitments und den Bad Powells wird Am Hof getanzt. Pineapple John und Wir 4 sorgen auf der Freyung für die besten Klassiker der neuen deutschen Welle. DJ Simon heizt ab 20 Uhr auf dem Riesenradplatz kräftig ein, in der Kärntner Straße klingt Latin- und Italo-Sound aus den Boxen und vieles mehr.