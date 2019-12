Dora Kallmus: Die Pionierin mit der Kamera

Der große Bruch im Werk der d‘Ora

Glanz und Glamour sucht man in den Bilder nach 1945 vergeblich. Die Porträts von Kunststars wie Pablo Picasso, mit denen sie ihren Unterhalt bestreitet, wirken freundlich aber nüchtern im Vergleich zu den frühen Bildern. Vor allem aber widmet sie sich nach 1945 zwei Bildserien, die auch im Zentrum der Schau in Graz stehen: In Österreich fotografiert sie Kriegsflüchtlinge in Lagern. Und in Paris besucht sie Schlachthöfe, um dort erschreckend drastische Bilder zu machen. Es sind wohl die Traumata des Krieges, die sie im Spätwerk verarbeitet.