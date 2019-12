„Original Play“ ist Anwärter für Satirepreis

Die breite Diskussion um den Einsatz des wissenschaftlich nicht anerkannten „Spielkonzepts“ der „International Foundation for Original Play“ in Kindergärten und Schulen in Deutschland und Österreich hat dem Verein wohl die Nominierung eingebracht. „Original Play“ werde „ohne wissenschaftliche Basis zum Allheilmittel für das Kind und sogar zum ,spirituellen Ausdrucksmittel‘ erklärt“, heißt es in der Begründung für die Nominierung. Anstatt die These psychologisch oder pädagogisch zu untermauern, werde bloß auf „Natürlichkeit“ und die „Gnade Gottes“ verwiesen.