Tiere sagen Danke - „Jack“

„Jack“ lebt jetzt bei Alina Unterwieser (27) in Villach, in einer geräumigen Wohnung mit großem Garten und kuschelt am liebsten mit Hundekumpel „Rambo“, einem ebenfalls geretteten American Staffordshire Terrier, um die Wette. Im Haushalt leben noch zwei Kinder und die Französische Bulldogge „Gino“. „Jack“ besucht auch regelmäßig die Hundeschule. „Er ist talentiert und lernt schnell. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten“, schwärmt das Frauerl.