Training für den Kampf gegen die Balkan-Mafia

Bomben, Scharfschützen und Hinrichtungen auf offener Straße - der Krieg zweier montenegrinischer Drogenclans forderte mehr als 80 Tote in Europa, wie die Bluttat vor fast einem Jahr in Wien (die „Krone“ berichtete) verdeutlichte. Heimische Beamte waren nun zu Schulungs- und Trainingszwecken in Montenegro.