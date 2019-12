Bulls brachen endlich den Eisarena-Bann

Vater und Sohn jubelten

So strich Kolarik, dessen Sohn Christian beim U7-Pausenspiel nach zwei Toren mindestens so schön wie der Papa jubelte, das verzögerte Hughes-Zuspiel vorm 1:0 hervor. Und zur neuen Center-Rolle: „Früher hab ich das schon auch mal gespielt. Ist’s gefordert, bin ich immer bereit.“ Brickley fand sich jedenfalls erstmals am Flügel. Möglich auch, dass Herburger Freitag bei VSV wieder dabei ist.