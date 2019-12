Skifahrer rammte Bub: „Elias kann wieder lachen“

„Elias kann schon wieder lachen“, sagt Mathias Heschl. Er war am Wochenende mit seiner Familie in Obertauern im Pongau auf Skiurlaub. Mit seinem Sohn Elias (7) zog er am Samstag auf der Kringsalmabfahrt Schwünge. Während der Fahrt wurde wurde das Vater-Sohn-Gespann von einem Skifahrer überrascht. „Wir waren auf der Piste, als er plötzlich von hinten mit uns zusammengestoßen ist“, sagt Heschl. Die drei Skifahrer stürzten daraufhin.